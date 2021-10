(ANSA) – USSANA, 06 OTT – Nuovo caso di coronavirus in una scuola di Ussana, nel sud Sardegna. Dopo l’intera classe della scuola primaria andata in quarantena il secondo giorno dall’inizio delle lezioni, il 15 settembre scorso, da questa mattina anche una classe della scuola media composta da 19 ragazzi è in quarantena: un’alunna, infatti, è risultata positiva al Covid-19. Lo ha confermato all’ANSA il sindaco Emidio Contini. "In quarantena ci sono anche quattro docenti – sottolinea il primo cittadino di Ussana – io sto facendo di tutto e ho fatto di tutto nei mesi scorsi per frenare la diffusione del virus con ordinanze e blocco delle manifestazioni, ma capitano ancora casi". La conferma del caso di positività è stata data ieri notte dall’Ats alla dirigente scolastica. (ANSA).