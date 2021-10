(ANSA) – ROMA, 08 OTT – Sarà una Bahrain d’assalto, quella che si presenterà al via del Lombardia di ciclismo, in programma domani. La squadra guidata da Alberto Volpi schiererà Santiago Buitrago, Mikel Landa, Matej Mohoric, Domen Novak, Hermann Pernsteiner, Dylan Teuns e Stevie Williams. Il belga Teuns, già terzo nel 2018, sarà il leader della squadra che, per il resto, avrà cinque corridori dei sette che hanno partecipato alla Gran Piemonte di ieri. A loro si uniranno l’esperto Landa come capitano di strada e Mohoric come co-leader. Lo spagnolo è alla 9/a apparizione al Lombardia, il campione sloveno l’ha disputata solo una volta nel 2018 (ANSA).