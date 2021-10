(ANSA) – MILANO, 15 OTT – "Normale che non sia una partita uguale alle altre. E’ un ritorno a casa, e lo è stata per 22 anni. Sarà una grandissima emozione, rivedere i ragazzi che in tutti gli anni ci hanno sempre dato tutto e le persone dietro le quinte, oltre ai tifosi della Lazio, per me importantissimi, con cui ho sofferto e gioito": l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, racconta sensazioni ed emozioni alla vigilia della sfida contro la Lazio e del ritorno all’Olimpico questa volta da avversario. "Ci saranno fischi e applausi. Fanno parte del mestiere – ammette Inzaghi – li accetterò perché loro sanno che ho sempre dato tutto per quei colori. Lotito? Si è sentito, letto. Leggo e ascolto sempre tutto. Ma credo che sia lui che Tare siano state persone molto importanti per la mia carriera. Grazie a loro ho potuto iniziare ad allenare la Lazio, sapendo che ci siamo integrati bene e abbiamo ottenuto grandissimi risultati". (ANSA).