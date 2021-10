(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Covid o non Covid per Stefan Radu? Hanno destato perplessità alcune parole del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, nella conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inter, poi rettificate dallo stesso allenatore biancoceleste in una nota del club, per evitare malintesi. "Con riferimento alla conferenza stampa del mister Maurizio Sarri e alla frase sul giocatore Stefan Radu, lo stesso allenatore – si legge nella nota – precisa il senso delle sue parole: ‘Il calciatore non ha contratto il Covid-19 ed è stato sottoposto regolarmente, come tutto il resto della squadra, questa estate, alla doppia dose di vaccino che nel suo caso ha dato, per alcuni giorni, una lieve e persistente reazione". Nel pomeriggio, Sarri aveva parlato così del difensore romeno, finora mai impiegato da inizio stagione: "Radu fino a poco tempo fa non mi ha dato la sensazione di essere in grandissima condizione, ora lo vedo in netta crescita. Lui mi ha detto che dopo il Covid ha avuto difficoltà nei riprendersi, non riusciva più a recuperare come prima". (ANSA).