(ANSA) – UDINE, 26 OTT – Una cinquantina di migranti sono stati individuati e fermati dalle forze dell’ordine la notte scorsa a Castions di Strada (Udine). La segnalazione della loro presenza – attorno alle 2 – è pervenuta da automobilisti in transito. Altri migranti sono stati avvistati questa mattina nella zona di Pozzuolo del Friuli, mentre camminavano verso Udine. Si tratta di circa venti persone. In entrambi i casi si tratta di persone, di varie nazionalità asiatiche, che sono entrate in Italia attraverso la cosiddetta rotta balcanica. Dopo i protocolli anti-Covid, verranno collocati in apposite strutture per trascorrere la quarantena. (ANSA).