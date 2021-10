(ANSA) – GAGLIATO, 31 OTT – In fiamme a Gagliato, nel catanzarese, tre automobili appartenenti a proprietari diversi. Una delle tre automobili, un’Alfa Romeo 156, é rimasta distrutta, mentre le altre due, una Volkswagen Passat SW ed una Mercedes Classe C, hanno subito danni meno gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale del Comando provinciale di Catanzaro ed i carabinieri. Secondo quanto si é appreso, non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, ma viene tenuta in considerazione dagli investigatori l’ipotesi che l’incendio abbia avuto un’origine dolosa. (ANSA).