(ANSA) – TOKYO, 01 NOV – Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato vittoria oggi dopo che la coalizione di governo ha mantenuto una maggioranza parlamentare superiore alle aspettative nelle elezioni parlamentari tenutesi ieri. "E’ stato uno scrutinio molto difficile", ha detto Kishida. Ma gli elettori hanno dimostrato di volere un "governo stabile" della maggioranza uscente per plasmare il futuro del Paese, ha aggiunto. Il partito conservatore in Giappone mantiene la maggioranza in Parlamento pur riducendo la sua sfera di influenza, punito da un elettorato stanco e desideroso di vedere un rinnovamento ai vertici della politica, ma ancora troppo indeciso sull’entità della trasformazione. Per ridare slancio alla sua leadership, Kishida ha affermato che intende partecipare alla Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite a Glasgow e programmare un incontro negli Stati Uniti con il presidente Joe Biden, per ridare visibilità al trattato sulla sicurezza in versione anti Pechino. Positiva la reazione della Borsa di Tokyo, che ha terminato la prima seduta del mese, all’indomani del risultato elettorale, ha messo a segno un rialzo del 2,61%. (ANSA).