(ANSA) – ROMA, 02 NOV – Al San Domenico Golf di Savelletri di Fasano (Brindisi) c’è anche Costantino Rocca nel field del Sergio Melpignano Senior Italian Open, in programma dal 3 al 5 novembre (con Pro-Am prevista per sabato 6). Pioniere del golf italiano, sarà tra i sei azzurri in gara in Puglia nell’ultimo evento dell’Italian Pro Tour 2021, inserito anche nel calendario del Legends Tour, circuito europeo dedicato ai campioni ‘over 50’. Con Rocca, tra gli italiani in campo ecco pure Emanuele Canonica, Massimo Scarpa, Gianluca Pietrobono, Michele Reale e Mauro Bianco. Difenderà il titolo vinto nel 2019 (la competizione nel 2020 non s’è giocata causa Covid) l’inglese Barry Lane. Tra i past winner anche l’americano Clark Dennis (vincitore nel 2017 e nel 2018) e il gallese Stephen Dodd (a segno nel 2016 e secondo nell’ordine di merito del Legends Tour 2021). L’evento si gioca sulla distanza di 54 buche (18 al giorno), senza taglio. In palio un montepremi di 300.000 euro, di cui 45.000 andranno al vincitore. (ANSA).