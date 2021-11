(ANSA) – ROMA, 04 NOV – In Puglia ancora una buona prova per Emanuele Canonica che, dopo il secondo round del Sergio Melpignano Senior Italian Open, caratterizzato dal forte vento, è 3/o con 138 (68 70, -6). Il piemontese è ora a tre colpi dalla vetta occupata dallo svedese Joakim Haeggman, rimasto da solo in testa con un totale di 135 (67 68, -9). Al San Domenico Golf (par 71) di Savelletri di Fasano, nell’ultimo torneo dell’Italian Pro Tour 2021, inserito anche nel calendario del Legends Tour (circuito europeo riservato agli over 50), Canonica condivide la terza piazza con l’inglese John Bikerton. Mentre in seconda posizione, con uno score di 137 (-7), ecco il sudafricano James Kingston. Risalito dalla 4/a posizione, Canonica precede in classifica, tra gli altri, il gallese Stephen Dodd (vincitore del torneo nel 2016 e secondo nell’ordine di merito del Legends Tour 2021), 5/o con 139 (-5). Sesta posizione, con 140 (-4), per gli inglesi Barry Lane (campione in carica) e Paul Wesselingh. Ad un giro dal termine non ha invece alcuna chance di vittoria lo statunitense Clark Dennis (campione nel 2017 e nel 2018), da 5/o a 18/o con 144 (par). In ritardo gli altri azzurri. Mauro Bianco è 39/o con 150 (+6), Michele Reale 49/o con 152 (+8). Indietro pure Massimo Scarpa, 52/o con 153 (+9). E ancora: Gianluca Pietrobono, 57/o con 156 (+12), e Costantino Rocca, 61/o con 160 (+16). (ANSA).