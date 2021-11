(ANSA) – ROMA, 12 NOV – "Oggi nel Lazio si supereranno i mille casi Covid con 5 decessi di cui 4 non vaccinati". Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio. "L’ultima volta che è stata superata la soglia dei mille casi giornalieri risale a circa sei mesi fa, quando però il numero dei ricoveri in area medica superava le 2 mila unità e in terapia intensiva si arrivava a circa 300 posti occupati, a fronte di una situazione odierna di 535 posti in area medica e 68 in terapia intensiva – sottolinea l’Unità di Crisi – Questo significa che a parità di casi positivi, per l’effetto delle vaccinazioni, si registra un numero molto inferiore di ricoveri". (ANSA).