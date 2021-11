(ANSA) – NEW YORK, 23 NOV – Il caro-benzina non è legato alla lotta al cambiamento climatico. Lo afferma il presidente Usa, Joe Biden, sottolineando come i prezzi alla pompa non stanno calando nonostante quelli all’ingrosso stiano scendendo. "E’ inaccettabile che le aziende incassino i guadagni" di questa differenza, aggiunge Biden spiegando come l’azione coordinata per il rilascio delle riserve petrolifere strategiche farà la differenza. Gli elevati prezzi della benzina sono un problema, non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, prosegue Biden ricordando come anche in passato gli States hanno sperimentato rialzi dei prezzi alla pompa. "Questo non significa che dobbiamo stare a guardare: per questo ho ordinato il rilascio delle riserve petrolifere strategiche, il maggiore di sempre. Aiuterà". Il petrolio però continua a salire: chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del del 2,30% a 78,50 dollari al barile. Il balzo arriva nel giorno in cui Biden ha annunciato il rilascio delle riserve petrolifere strategiche. (ANSA).