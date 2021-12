(ANSA) – ROMA, 02 DIC – Luna Rossa si è iscritta alla 37/a edizione dell’America’s Cup di vela. Lo ha rivelato lo skipper Max Sirena durante la presentazione del libro ‘Luna Rossa-La sfida indimenticabile’, a Milano. "Abbiamo inviato il ‘notice of challenge’, che comprende il fascicolo con la documentazione necessaria per formalizzare l’iscrizione all’evento – ha detto il velista -. Adesso Team New Zealand e il Royal New Zealand Yacht Squadron verificheranno la validità dei documenti: se tutto è in regola, la sfida verrà accettata". Si rinnova, dunque, la sfida fra il team italiano e quello ‘kiwi’, ‘defender’ del trofeo conservato vittoriosamente per 7-3 a marzo nella finale disputata proprio contro Luna Rossa ad Auckland. Si tratta della settima sfida di America’s Cup nella storia di Luna Rossa, che detiene la Prada Cup, ovvero il trofeo in palio fra gli sfidanti, ma in passato ha vinto anche la Louis Vuitton Cup (denominazione precedente dello stesso trofeo riservato ai challenger). Ancora un volta il guidone di Luna Rossa sarà quello del Circolo della Vela Sicilia di Palermo, con il quale ormai il rapporto è consolidato. Luna Rossa si è iscritta in realtà ieri, ossia nel primo giorno utile per presentare le domande. Proprio come gli svizzeri di Alinghi, presieduti da Ernesto Bertarelli, che il trofeo lo hanno conquistato due volte: nel 2003, sempre ad Auckland, e nel 2007 a Valencia, vedendoselo soffiare dagli statunitensi di Oracle nel 2010, a Valencia. Al momento sono quattro, dunque, i sindacati iscritti alla prossima edizione dell’America’s Cup, in programma nel 2024 in una sede ancora da stabilire: oltre a Team New Zealand, in liza Ineos Britannia (sfidante ufficiale), Alinghi e Luna Rossa. (ANSA).