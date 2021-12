(di Francesco De Filippo) (ANSA) – TRIESTE, 06 DIC – Grazie alla disponibilità di Confindustria Alto Adriatico, che ha tenuto aperto e raddoppiato l’hub vaccinale di Vallenoncello nel quale a oggi sono state inoculate circa 12 mila dosi ai lavoratori delle aziende del Pordenonese, è operativo dalle 14 in Real Asco Park, il centro vaccinale che sarà aperto a tutti i cittadini e dove saranno somministrate (nel pomeriggio circa 350) soprattutto le terze dosi a produzione Moderna – in prevalenza – e Pfizer. Ha una capacità a regime di mille inoculazioni/ giorno. Il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha detto: "Abbiamo offerto all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, stante la ripresa dei contagi, la totale e gratuita disponibilità dell’hub per agevolare un accesso massivo della popolazione", ed ha ringraziato i sindacati. Il vice presidente Fvg, Riccardo Riccardi, letti i dati di oggi, auspica "di essere nel famoso plateau, cioè di vivere la settimana nella quale l’infezione in Fvg comincia a rallentare: anche oggi è confermata la prevalenza dell’incidenza nella fascia 0-19 anni, che è la più elevata, il 26,5% del totale". Per Riccardi è "importante l’obiettivo della settimana successiva al 15 dicembre, quando arrivano le dosi per i bambini. Stiamo organizzando le strutture vaccinali dedicate a loro e alle famiglie. In Fvg abbiamo circa 68mila bambini tra 5-11 anni". Il Green pass rinforzato nei trasporti: è stata segnalata oggi una particolare collaborazione da tanti passeggeri degli autobus della Trieste Trasporti, l’azienda comunale di trasporti, nel corso dei controlli effettuati dalle pattuglie che verificano il possesso del Green pass tra i passeggeri stessi. Le forze dell’ordine hanno effettuato i controlli sempre con un addetto della Trieste Trasporti. Oggi in Fvg su 3.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 347 nuovi contagi con una percentuale di positività del 10,51%. Sono inoltre 6.652 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 41 casi (0,62%). Oggi si registrano i decessi di 6 persone; persone ricoverate in terapia intensiva sono 29; i pazienti in altri reparti 305. Riccardi ha evidenziato che la fascia di maggior contagio è quella degli under 19 (26,5%). (ANSA).