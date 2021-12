(ANSA) – TRIESTE, 09 DIC – Vard, fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato il contratto per la progettazione e la costruzione di un ulteriore Service Operation Vessel (SOV) per la società britannica North Star, che ha già ordinato tre navi della stessa tipologia. Lo rende noto Fincantieri. L’unità entrerà a far parte della flotta a propulsione ibrida dell’armatore alla fine del 2024. Come le precedenti – spiega il Gruppo in una nota- "servirà anch’essa il parco eolico di Dogger Bank, a circa 130 chilometri a largo della costa orientale dell’Inghilterra, nel Mare del Nord, che comprende tre aree (A, B e C) e una volta completato sarà il più esteso al mondo". Il progetto Dogger Bank A e B – ricorda Fincantieri – è una joint venture tra SSE Renewables (40%), Equinor (40%) ed Eni (20%). A novembre SSE Renewables ed Equinor, partner anche della joint venture 50/50 nel progetto Dogger Bank C, hanno annunciato che Eni acquisirà una quota del 20% nella terza fase, con SSE Renewables ed Equinor che manterranno il 40% delle quote ciascuna. L’accordo dovrebbe essere finalizzato entro il primo trimestre 2022, soggetto alle approvazioni normative. Il settore delle energie rinnovabili offshore è in una fase di transizione da industria solo europea a mercato globale. "Avendo già sviluppato numerosi concept di questo tipo di unità – conclude la nota – Vard potrà sfruttare il trend in crescita del comparto, in cui emergono importanti attività che si apprestano ad essere avviate in Asia e in Nord America, oltre a un livello di investimenti ancora elevato in Europa, come dimostra il risultato raggiunto oggi dalla società norvegese". (ANSA).