(ANSA) – ROMA, 09 DIC – Dalla vela riservata ai giovanissimi patiti del windsurf e del foiling sulla tavola, alla sfida dei grandi orizzonti che appassiona i patiti delle regate oceaniche. Così la consueta Rubrica " L’Uomo e il Mare " , curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 21.50 su Raisport +HD, dedicherà in apertura ampio spazio al Campionato Mondiale giovanile della classe Tekno 293 con interviste e immagini della manifestazione disputata a Torbole, sul Lago di Garda, riscuotendo un grande successo oltre a raccogliere un numero record di partecipanti. Insieme al mondiale della tavola, organizzato dal Circolo surf Torbole, anche la cronaca della Hallowing Cup che ha visto sempre nelle acque dell’ alto Garda, nonostante il freddo e la pioggia, confrontarsi una nutrita flotta di piccoli lupi di mare a bordo delle inconfondibile imbarcazioni classe Optimist. In fine la grande altura con la cronaca della Jacques Vabre , la celebre regata oceanica che ha visto il navigatore italiano Giancarlo Pedote chiudere al 6 to nell’agguerrita classe IMOCA. (ANSA).