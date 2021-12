(ANSA) – VAL D’ISERE, 11 DIC – Lo svizzero Marco Odermatt, leader di coppa del mondo, con il tempo di 1.07.14 è al comando dopo la prima manche del gigante di cdm di Val d’Isere. Dietro di lui il francese Alexis Pinturault in 1.07.46 e il croato Filip Zubcic in 1.07.47. Per L’Italia – sull’interminabile muro della pista Face de Bellevarde che precipita sullo stadio olimpico alla periferia di Val d’Isere – buon quinto tempo per il trentino Luca De Aliprandini in 1.08.09, vittima di un errore sulla parte finale. Poi ci sono – con un fondo non facile dopo un’abbondante nevicata e che ha favorito i primi al via – Riccardo Tonetti (13/o) in 1.08.65 e, molto piu indietro, Giovanni Borsotti (24/o) in 1.09.79. Seconda decisiva manche alle ore 13. (ANSA).