(ANSA) – FABRIANO, 11 DIC – Sono almeno una decina gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano (Ancona) a causa della forte ondata di maltempo che sta imperversando nelle Marche e anche in questo comprensorio. Si segnalano smottamenti, allagamenti in più zone. Il fiume Esino è costantemente monitorato nel tratto fra Fabriano e Jesi. Smottamenti su alcune strade a Genga e nelle vie secondarie per accedere a molte frazioni della città della carta. Sottopasso di Moscano e Rocchetta bassa allagati, con relativo posizionamento di idrovore. Sulla Strada Pedemontana delle Marche, nel tratto Fabriano-Matelica da poco inaugurato, alcuni canali di scolo hanno riversato acqua sulla carreggiata nei pressi di Cerreto D’Esi. "Operai, Protezione civile Fabriano e Vigili del Fuoco – evidenzia il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli – sono intervenuti già dalle prime ore della mattina in diverse parti del territorio per arginare e monitorare situazioni determinate dalle abbondanti piogge. Si sta seguendo – conclude il sindaco – l’andamento della portata dell’Esino in zona Borgo Tufico e di alcuni fossi tra i quali quello presente in zona San Donato a confine con Sassoferrato". (ANSA).