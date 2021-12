(ANSA) – VAL D’ISERE, 11 DIC – Terzo successo stagionale e settimo in carriera per lo svizzero Marco Odermatt che in 2.12.31 ha vinto lo slalom gigante di Val d’Isere. Dietro di lui il francese Alexis Pinturault in 2.12.90 e l’austriaco Manuel Feller in 2.13.55. Miglior azzurro e’ stato ancora una volta il trentino Luca de Aliprandini con un ottimo quarto tempo in 2.13.62, miglior risultato in coppa per l’argento mondiale di Cortina. Per l’Italia ci sono poi – fuori Riccardo Tonetti che era 13/o dopo la prima manche – Giovanni Borsotti 18/o in 2.15.09 e Alex Hofer 21/o in 2.15.73 . Domani in Val d’Isere e’ in programma uno slalom speciale. Per l’Italia tornano in pista anche il veterano Manfred Moelgg ed in giovane talento Alex Vinatzer, (ANSA).