Fuoriprogramma decisamente singolare per Maurizio Traglio. Durante il consiglio comunale on line di Como ieri sera l’esponente di Svolta Civica ha dimenticato la telecamera del telefono accesa ed è andato a farsi una doccia.

Momento di imbarazzo per i consiglieri comunali (e tutti i cittadini collegati in streaming), che hanno visto in diretta il consigliere comunale a petto nudo asciugarsi dopo la doccia. Evidentemente, Traglio pensava o di avere spento la videocamera o di avere messo il telefono in una posizione protetta. Così non era.

Qui il link della diretta di ieri sera. L’incidente attorno al minuto 52:30.

Edit: il video in mattinata è stato rimosso.