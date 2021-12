(ANSA) – MADRID, 22 DIC – Domani Diego Simeone taglia il traguardo dei 10 anni sulla panchina dell’Atletico Madrid. Ma il vulcanico tecnico argentino, in Italia già giocatore di Pisa, Inter e Lazio, non avrà molta voglia di festeggiare perché oggi la sua squadra è stata battuta 2-1 a Granada, nel recupero della 9/a giornata della Liga. L’incontro era stato rinviato il 16 ottobre a causa dei tanti nazionali assenti per le partite di qualificazione in Sudamerica della Coppa del Mondo 2022. Passati in vantaggio per primi con Joao Felix (2′), i Cholconeros si sono fatti prima raggiungere da Machis (’17) e poi superare da Molina (61′). Per l’Atletico, campione di Spagna in carica, è così arrivata la quarta sconfitta di fila in campionato. Privi di Antoine Griezmann e Stefan Savic, infortunati, i biancorossi restano quinti (a 29 punti). (ANSA).