Aumentano ancora i contagi, l’incidenza in provincia di Como è quasi raddoppiata negli ultimi sette giorni così come – sul fronte scuola – sono più che raddoppiate le classi in quarantena.

Il monitoraggio settimanale dell’Ats Insubria indica un ulteriore peggioramento della situazione epidemiologica.

Nella settimana dal 17 al 23 dicembre l’incidenza dei nuovi positivi ogni 100mila abitanti è passata da 254 casi dell’ultimo report ai 409 di oggi. La situazione peggiore si registra nella zona di Lomazzo-Fino Mornasco con 442. Segue la zona di Cantù e Mariano Comense con 369 e il capoluogo con 307. Tutte le aree prese in esame restano ampiamente sopra la soglia dei 250 contagi ogni 100mila abitanti: 294 a Erba, 306 a Olgiate Comasco e nel Medio Lario 261.

Nella settimana dal 17 al 23 dicembre inoltre sono stati registrati mille positivi in più, si è passati da 1.495 del bollettino precedente ai 2.402 di quello odierno. La percentuale di tamponi positivi sul totale sale al 6,7%.

Per quanto riguarda i dati delle scuole: nell’ultimo report diffuso dall’Ats Insubria, che riguarda – in questo caso – la settimana dal 13 al 19 dicembre, sono più che raddoppiate le classi in quarantena che sono ora 81 (erano 37).

Raddoppiati i contagi tra studenti, docenti e altri operatori scolastici. In questo caso si passa da 515 persone isolate alle 969 attuali.

Il maggior numero di alunni costretti a stare a casa frequenta le scuole elementari.