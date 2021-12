(ANSA) – CARRARA (MASSA CARRARA), 23 DIC – Terminato il restauro della scultura della principessa Beatrice D’Este in piazza Alberica a Carrara (Massa Carrara), realizzata da Pietro Fontana nel 1827. Lo rende noto il Comune di Carrara. Il restauro, spiega una nota, ha permesso di eliminare con tecniche innovative tutte le cause e le alterazioni che rendevano le superfici offuscate ed annerite, e di ripristinare l’antica lucentezza del monumento: contestualmente sono stati condotti alcuni studi scientifici per la ricerca di nuove tecnologie sperimentali. All’intervento ha contribuito con una cifra simbolica Mauro D’Este, discendente della principessa Maria Beatrice. "La consegna del lavoro a ridosso di Natale è davvero la ciliegina sulla torta di queste festività – ha detto il sindaco Francesco De Pasquale -. Questa opera ha un impatto importante sul decoro della città e della piazza, una delle più belle della Toscana. Ringrazio la dottoressa Miriam Ricci che ha eseguito il restauro. Il risultato del resto è davvero straordinario: la scultura ha acquistato nuova luce e nuovo ‘vigore’". (ANSA).