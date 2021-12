Prenotazione obbligatoria a Cantù per accedere al centro tamponi di via San Giuseppe. Lo specifica in una nota il comune brianzolo. Attraverso questo link (CLICCARE QUI) è possibile effettuare la richiesta per il tampone rapido Covid 19.

Gli orari del centro tamponi: da lunedì a venerdì dalle ore dalle 8.30 sino alle 19: sabato dalle ore 8.30 alle 18.30.

Il costo per i cittadini iscritti al sistema sanitario nazionale è di 15 euro. I ragazzi dai 12 ai 18 anni pagano 8 euro. Test gratuito al centro tamponi per coloro che per motivi di salute non possono ricevere o completare le vaccinazioni anti-Covid, purché si presentino con il certificato medico comprovate l’esenzione.

