Tamponi a pagamento: dal 28 dicembre nuove regole e accesso limitato.

Poichè deve essere garantita in via prioritaria l’esecuzione dei tamponi prenotati per gli aspetti di sanità pubblica (sintomatici, fine quarantena, contatti…), a partire da domani, 28 dicembre Asst Lariana potrà eseguire un numero limitato di test a pagamento.

30 al Punto Tamponi all’ospedale di Menaggio e 120 al Punto Tamponi di Como in via Napoleona.

Il test viene eseguito dal personale in modalità drive-through ed è pertanto obbligatorio presentarsi in auto. Il pagamento (70 euro) dovrà essere obbligatoriamente effettuato con Bancomat o Carta di credito perché non sono ammessi pagamenti in contante. Per quanto riguarda giorni ed orari, la postazione di Como sarà aperta dalle 8 alle 10 (salvo esaurimento posti e conseguente chiusura anticipata del servizio) dal lunedì al venerdì; quella di Menaggio dalle 9.30 alle 11.30 (salvo esaurimento posti e conseguente chiusura anticipata del servizio) dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.

Gli uffici stanno predisponendo un sistema di prenotazione del test a pagamento le cui modalità saranno comunicate nei prossimi giorni.