A un mese dall’avvio del cantiere per la variante della Tremezzina, il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca durante la conferenza di fine anno ha tracciato un bilancio dei lavori iniziati il 29 novembre scorso. Il cantiere, è stato precisato, sta procedendo senza intoppi. E per questo, il termine dei quattro mesi di chiusura del traffico (il nodo più critico dell’opera) dovrebbe essere rispettato.

“Stando al report dell’impresa sono sui tempi e anzi dicono di essere avanti rispetto ai lavori. L’unica paura è il tempo, ma si lavora anche nei giorni festivi quindi dovremmo aver concluso per il 29 di marzo” ha detto Bongiasca.

Ma oltre al tema “viabilità”, nel 2021, la Provincia si è concentrata anche su quello “istruzione”. L’idea di creare a San Martino un campus delle scuole superiori di Como, per esempio, è un capitolo ancora aperto. È stato già trasmesso alla soprintendenza il progetto di fattibilità e ora è atteso il parere preventivo.

“Penso che da gennaio in avanti-ha sottolineato il presidente- continueremo a lavorare con Regione e Comune di Como per andare avanti con la progettazione e la ricerca dei fondi”. Il lavoro dell’amministrazione provinciale- nell’ultimo anno- si è concentrato anche sull’ecologia: è stato redatto il nuovo piano cave e rinnovata la flotta dei battelli spazzini il lago di Como. Tra i punti chiave, c’è anche la formalizzazione del Servizio Europeo di Area vasta che avrà sede in provincia e assisterà i comuni a intercettare i fondi comunitari e quelli del Pnrr. E poi la sottoscrizione dell’accordo per contrastare la discriminazione di genere nell’accesso al lavoro e le violenze. Rimane invece critico il nodo assunzioni e quindi lavoro. Un problema che la provincia ha tentato di contrastare con iniziative ad hoc come il potenziamento dei centri per l’impiego.