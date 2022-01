(ANSA) – ROMA, 04 GEN – Perturbazione atlantica in arrivo: porterà maltempo sulle regioni centro-settentrionali. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Dal pomeriggio di domani, rileva l’avviso, ci saranno venti da forti a burrasca su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna, con locali raffiche fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. Previsti, inoltre, temporali su Veneto e Toscana centro-settentrionale e nevicate su Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Alto Adige, a quote inizialmente superiori ai 700-900 metri in abbassamento, in serata, fino a 400-500 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti sui settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Valutata per la giornata di domani allerta gialla su gran parte della Toscana. (ANSA).