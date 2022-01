Azzurri e Covid, ulteriori buone notizie dal quartier generale di Bregnano, dove la squadra ha ripreso gli allenamenti. Dopo l’ultimo giro di tamponi, nel gruppo squadra del Como rimane infatti soltanto un componente positivo. Fino a pochi giorni fa la cifra era di almeno una decina, ma prima di questo ulteriore controllo, era già arrivata la segnalazione di un miglioramento della situazione.

Mister Giacomo Gattuso può così lavorare con maggiore serenità in vista della sfida del prossimo 15 gennaio allo stadio Zini di Cremona. Ora l’attenzione maggiore – pur sempre con il monitoraggio della problematica Covid – riguarda gli infortunati, a partire dal portiere Stefano Gori.

Il derby con la Cremonese doveva andare in scena lo scorso 26 dicembre ma poi è stato posticipato a causa dell’emergenza sanitaria. La serie B ha infatti ridisegnato il suo calendario con lo spostamento dell’ultima giornata d’andata nel fine settimana del 15 gennaio e la prima del girone di ritorno in quello successivo. Il 22 il Como giocherà con il Crotone allo stadio Sinigaglia. La formazione calabrese, peraltro, in questo momento è peraltro tra quelle che registra il maggiore numero di positività.

Se la tabella di marcia sarà rispettata, la serie B riprenderà con due recuperi il 13 gennaio: Benevento-Monza e Lecce-Vicenza.

