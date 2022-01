(ANSA) – CARLOFORTE, 10 GEN – Carloforte, La Maddalena in Sardegna. Ma anche Eolie in Sicilia, Ischia in Campania, Elba in Toscana. Tutti uniti dal mare e dal fatto di essere isole minori. E dalla necessità di protestare contro i provvedimenti anti Covid che però limitano la possibilità di muoversi. La deroga di un mese per studenti e malati non basta. Per questo gli abitanti sono scesi nei porti per manifestare uniti dallo slogan "Isolani sì, isolati mai. Ridateci la nostra strada". La protesta, tra striscioni e passeggiate lungo moli e banchine, accomuna 6 comitati. Obiettivo: chiedere una deroga al decreto legge che da oggi prevede l’uso del green pass rafforzato sui traghetti. Non è una mobilitazione no vax, precisano gli organizzatori. Ma un sos per non rimanere "confinati". "Abbiamo ottenuto qualcosa – ha detto il sindaco di Carloforte Salvatore Puggioni – come amministrazione siamo stati i primi a sollevare questo problema. Ma non basta: per muoversi sulla terra ferma esistono modi alternativi per spostarsi, noi, per raggiungere la madre isola non possiamo evitare il traghetto e andare a nuoto". La proposta è qualla di utilizzare solo il Green pass semplice. Il presidente del comitato locale Riziero Moretti chiede alla compagnia navale di far entrare i passeggeri nei traghetti: "Tutti possono salire sui treni – ha spiegato – non vedo perché non nei traghetti. Una volta a bordo poi ci potranno essere i controlli che prevedono la multa. Ma per favore, consentite a tutti di raggiungere o vedere i propri cari dall’altra parte del mare". Solo su 4 delle 87 isole minori – spiegano i comitati – abitate esistono presidi ospedalieri. La situazione è drammatica, si profila il sequestro di persona per chi non può mostrare il lasciapassare perché è scaduto, ha fatto solo la prima dose e non sono trascorsi 15 giorni, non vuole o non può vaccinarsi". Chi protesta sottolinea casi di necessità per motivi di salute, lavoro, studio, ricongiungimento familiare. "A Lipari ci sono malati oncologici che non possono più curarsi, a Carloforte madri che non possono più rivedere i loro figli, all’Elba chi non può assistere i genitori anziani, rimasti sulla terraferma". (ANSA).