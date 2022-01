“Border-Storie di confine” in onda stasera alle 21.30. Torna la trasmissione di Espansione Tv, condotta da Anna Campaniello, dedicata alle realtà italo-svizzera, a partire da quelle economiche, con particolare attenzione alle questioni che riguardano i frontalieri.

Nuovo orario: non più le 20.10, ma le 21.30, con conclusione alle 22.30. Ospiti in studio, questa sera, il sindacalista Giuseppe Augurusa e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Raffaele Erba. In collegamento il consigliere di stato ticinese Norman Gobbi.

Com’è ormai tradizione dei programmi di informazione di Etv, i telespettatori potranno intervenire in diretta via telefono (031.33.00.655) oppure via WhatsApp (335.70.84.396).