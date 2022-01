(ANSA) – TORINO, 18 GEN – Per la prima volta dopo 115 giorni la presenza di Covid cala nelle acque reflue del Piemonte. Lo testimoniano le analisi di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientali). Trend in discesa sia nel depuratore di Torino sia negli altri tre quadranti, Novara, Cuneo e Alessandria. La variante principale si conferma Omicron, mentre non c’è traccia di Ihu. "Pur continuando a mantenere alta l’attenzione è un altro segnale positivo che ci incoraggia e che speriamo si rifletta presto sulle ospedalizzazioni, dicono il presidente della Regione Alberto Cirio e gli assessori alla Sanità Luigi Icardi e alla Ricerca Covid Matteo Marnati. (ANSA).