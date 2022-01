(ANSA) – ROMA, 20 GEN – Dopo alcuni giorni di stabilità atmosferica, il tempo sull’Italia cambia ancora una volta: tra oggi e domani le correnti artiche riusciranno a fare breccia nell’anticiclone, dando vita a una nuova fase di maltempo nelle regioni centro-meridionali. Andrea Garbinato, Responsabile Redazione de iLMeteo.it, indica che i primi segnali di una svolta si noteranno già nel corso della giornata, quando un vortice ciclonico sospinto da gelide correnti artiche dal suo baricentro dalla Francia verso est, provocherà un generale peggioramento dello scenario meteorologico con piogge su gran parte delle regioni del Centro e il basso Tirreno. Tornerà anche la neve sugli Appennini a quote medio-alte viste le temperature ancora elevate. Venerdì 21 gennaio venti molto freddi cominceranno a sferzare l’Italia a partire dalle regioni di Nord-Est, estendendosi poi rapidamente al resto del Paese. Gli effetti saranno più evidenti su parte del Centro e al Sud, dove cadrà la neve fino a lambire le aree collinari, specialmente al Sud. Al Nord e in Toscana il quadro meteorologico si manterrà più tranquillo e asciutto, con qualche banco di nebbia e temperature gelide durante la notte e nella prima parte del mattino. Nel dettaglio Giovedì 20: Al nord: piogge deboli al Nordest. Al centro: precipitazioni a carattere sparso su tutte le regioni. Neve sopra 1000 metri. Al sud: piogge a carattere sparso su Sicilia e Campania. Molte nubi ma più asciutto altrove. Venerdì 21: Al nord: nebbia sulla Pianura Padana, sole prevalente altrove. Al centro: precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche e sul Lazio. Al sud: piogge a carattere sparso, neve sopra 500 metri tra Campania, Basilicata, Puglia, a quote superiori altrove. Sabato 22: Al nord: possibili foschie mattutine in pianura. Sole altrove. Centro: bel tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Sulla Sardegna, nubi sparse e qualche piovasco. Al sud: possibili precipitazioni su Puglia e Nord della Sicilia. Sole altrove. (ANSA).