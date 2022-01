(ANSA) – TRIESTE, 21 GEN – Il Fvg passa in zona arancione insieme con Abruzzo, Piemonte e Sicilia. Lo ha deciso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, firmando una nuova ordinanza che prevede anche il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo. Intanto, in regione sono 4.712 i nuovi contagi registrati e 6 i decessi. Su 11.094 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.324 nuovi contagi (11,9%). Sono inoltre 18.158 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.388 casi (18,6%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 40 di cui 34 non vaccinate e i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 426. La fascia d’età più colpita è 40-49 anni (18%). Oggi si registrano 6 decessi di persone di età compresa tra 75 e 88 anni. I decessi complessivamente ammontano a 4.388 di cui 1.061 a Trieste, 2.132 a Udine, 830 a Pordenone e 365 a Gorizia. I totalmente guariti sono 166.727, i clinicamente guariti 735, le persone in isolamento sono 57.762. Dall’inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 230.078 persone di cui: 51.649 a Trieste, 96.414 a Udine, 53.036 a Pordenone, 25.556 a Gorizia e 3.423 da fuori regione. Sono state rilevate positività nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; nell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale; nell’Irccs materno-infantile Burlo Garofolo; nel Cro di Aviano; nell’azienda di coordinamento regionale (Arcs). Relativamente alle residenze per anziani si registra il contagio di 79 ospiti e di 69 operatori. Si registrano, infine, 4 casi di rientro dall’estero o da altra regione. (ANSA).