Addio all’avvocato comasco Pasquale Cutrone, scomparso nelle scorse ore a 58 anni per una malattia. Il legale, molto noto per la sua professione ma anche in ambito sportivo, è il papà del calciatore Patrick, a lungo nel Milan e ora impegnato in serie A con l’Empoli.

Il cordoglio

La società ha subito espresso la vicinanza al calciatore. “Il presidente Fabrizio Corsi, i dirigenti, l’allenatore, la squadra, lo staff e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno al calciatore Patrick Cutrone in questo momento di grande dolore per la scomparsa del padre Pasquale – si legge in un messaggio ufficiale – A Patrick e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra”.

La riconoscenza

Patrick ha scelto come numero di gioco il 63 proprio in onore dell’anno di nascita del padre.