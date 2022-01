È stato aggiornato il programma delle chiusure notturne sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Sulla medesima autostrada, fino al prossimo lunedì, gli operai saranno al lavoro sia per installare la segnaletica verticale, sia per proseguire i lavori di ammodernamento e consolidamento delle gallerie. In orario notturno dunque, il traffico sull’A9 sarà interrotto.

Dalle 21:00 di stasera alle 5:00 di giovedì 27 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso. E poi dalle 21:00 alle 5:00 di domani e venerdì 28 gennaio, saranno chiusi gli svincoli di Origgio, in entrata verso Lainate e Uboldo, in uscita per chi proviene da Chiasso.

Lavori sull’A9



In merito invece alle operazioni nelle gallerie, il tratto interessato è quello compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, con contestuale chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate. I lavori verranno svolti anche sul tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero e, di conseguenza, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso.

In questo caso, l’agenda dei lavori prevede il blocco della viabilità stasera e domani con orario 22:00-5:00;

e poi

dalle 23:00 di venerdì 28 alle 5:00 di sabato 29 gennaio;

dalle 23:00 di sabato 29 alle 7:00 di domenica 30 gennaio e

dalle 23:00 di domenica 30 alle 5:00 di lunedì 31 gennaio.

