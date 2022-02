(ANSA) – MILANO, 09 FEB – Un gruppo di circa 15 persone, apparentemente molto giovani, ha bloccato un tram a Milano lanciando sassi contro i finestrini del conducente. E’ accaduto ieri sera in via Rubens, come mostra un video postato dalla pagina Instagram "Welcome to favelas" in cui si vede un ragazzo che fa piegamenti sulle braccia in mezzo alle rotaie, impedendo all’autista di proseguire la marcia. Intorno a lui ci sono altri ragazzi, alcuni filmano la scena col cellulare e altri lanciano sassi e oggetti contro il mezzo. Dopo pochi secondi il tranviere ritrova lo spazio per proseguire la corsa e si allontana. Il video condiviso sui social ha suscitato molte polemiche perché riaccende il tema delle baby gang fuori controllo. "Mi chiedo quando si deciderà l’amministrazione comunale a intervenire con decisione adottando dei provvedimenti seri e concreti per riportare la legalità nelle nostre strade", ha commentato l’assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato. (ANSA).