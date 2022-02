L’Hockey Como festeggia, Bressanone battuto. Nella gara infrasettimanale del campionato “Italian hockey league” la formazione lariana ha superato gli altoatesini per 5-3. Il match disputato a Casate era valido per il “Qualification round”, il mini-girone che mette in palio tre posti nel tabellone finale dei playoff della serie cadetta.

Grazie a questa affermazione i lariani del presidente Max Tacci sono saliti a 19 punti in classifica ed occupano il secondo posto a -4 dalla capolista Dobbiaco Icebears. Il Varese, terzo, è a quota 16. Sabato il Como scende sul ghiaccio in Alto Adige contro l’Appiano, mentre giovedì prossimo tornerà a Casate per il sempre molto sentito derby con il Varese.

Una gara non semplice quella che ha visto la vittoria del Como contro il Bressanone. Gli ospiti, ultimi in classifica, sono arrivati sul Lario ben decisi a dare battaglia e a vendere cara la pelle. E così hanno fatto. I padroni di casa sono sempre andati in vantaggio, ma gli altoatesini hanno avuto la forza di ribattere e recuperare. Nel finale, quando mancavano poco più di tre minuti alla sirena conclusiva e il tabellone segnava 3-3, i biancoazzurri hanno piazzato un secco 1-2 che ha di fatto spezzato la corsa degli avversari. Una doppietta che ha incanalato la partita nella giusta direzione.

Per l’Hockey Como le reti sono state segnate da Dylan Ghiglione, Nicholas Robert Dinicola, Simone Asinelli, Davide Xamin e Lorenzo Vola.

