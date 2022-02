Como in trasferta contro l’Ascoli, squadra che attualmente ha 5 punti più dei lariani nella classifica del campionato di serie B. La squadra di mister Giacomo Gattuso è reduce dal pareggio contro la capolista Lecce al Sinigaglia. I lariani cercheranno di riscattare la sconfitta rimediata nel girone d’andata nella sfida che aveva segnato l’esordio sul campo di casa ed era finita con gli ospiti vittoriosi per 1-0.

Per mister Gattuso il Como può crescere, come dimostra il pareggio con il Lecce. L’Ascoli dal canto suo cercherà nella sfida di domani la vittoria in casa che non riesce a conquistare ormai da tre mesi.

Il Como è atteso da due trasferte consecutive. Dopo la sfida di domani, fischio d’inizio alle ore 15.30, la squadra di mister Gattuso tornerà in campo anche mercoledì prossimo per il turno infrasettimanale sul campo del Frosinone.

I lariani attualmente hanno 27 punti in classifica, gli stessi della Ternana. In vetta resta il Lecce con 41 punti, seguito dal Pisa con 40 e dal Brescia con 39.