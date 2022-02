(ANSA) – BARI, 12 FEB – L’artista Antonio Lomuscio "ha manifestato la disponibilità a rivedere l’opera in modo da sgombrare il campo da qualsiasi strumentalizzazione in conformità alle finalità iniziali condivise con i committenti". Il dipinto oggetto di polemiche è "Savinus Vir Dei" dedicato al santo patrono San Sabino e donato alla Cattedrale di Canosa di Puglia (BAT) lo scorso 9 febbraio, sul quale l’artista ha raffigurato in basso il volto di Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia e presidente della Fondazione Archeologica Canosina, che ha finanziato l’opera, e anche il volto del parroco della cattedrale di San Sabino, don Felice Bacco. Il quadro ieri è stato rimosso e riconsegnato all’artista. Lo fanno sapere Fontana e il parroco. "In relazione alla vicenda relativa al quadro ‘Savinus Vir Dei’ che riproduce l’incontro tra San Sabino e San Benedetto, collocato in Cattedrale – spiegano – , in seguito al risalto mediatico di alcune polemiche, desideriamo comunicare che l’autore, superando le comprensibili resistenze legate alle sue personali esigenze artistiche, ha manifestato la disponibilità a rivedere l’opera". L’artista ha spiegato nei giorni scorsi che la raffigurazione era stata una scelta autonoma. "Pertanto – aggiungono – già da venerdì 11 febbraio il quadro è stato riconsegnato all’artista Antonio Lomuscio le cui opere di fama internazionale sono esposte in Vaticano e in molteplici luoghi sacri del Paese. Ringraziamo l’artista – concludono – per la pazienza e la comprensione e tutti coloro che, attraverso messaggi privati e sui social, ci hanno espresso la loro solidarietà e condivisione rispetto ad alcune esternazioni che hanno travalicato i limiti della legittima critica". (ANSA).