(ANSA) – BOLZANO, 13 FEB – Il Trentino Alto Adige registra tre decessi di pazienti Covid, due in Provincia di Bolzano e uno in quella di Trento. I nuovi casi sono invece 560 in Alto Adige e 450 in Trentino. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali Bolzano segnala 105 letti occupati nei normali reparti e 7 in terapia intensiva, mentre Trento registra 141 ricoveri, di cui 14 in rianimazione. (ANSA).