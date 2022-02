Un derby per rialzare la testa. E che derby. Archiviato non senza rammarico il ko di mercoledì sera in trasferta contro il Benevento (i lariani sono stati sconfitti 5-0), il Como è chiamato domani alla sfida casalinga contro la prima della classe. Allo stadio Sinigaglia arriva il Brescia allenato da Filippo Inzaghi. Fischio d’inizio alle 14.05 (e non 14) come segno di solidarietà all’Ucraina e sensibilizzazione per l’invasione da parte della Russia.

Qualche problema di formazione per il tecnico lariano nel settore difensivo. Fuori causa Varnier (infortunato) e Solini (squalificato), con Scaglia uscito dal campo mercoledì sera per un dolore al ginocchio: soltanto domani si capirà se l’azzurro potrà essere della partita. In ogni caso è stato convocato. Il mister non nasconde qualche timore sull’assetto del reparto arretrato.

Il Brescia, dal canto suo, è reduce dalla vittoria nella gara interna con l’Ascoli. Le “rondinelle” si sono imposte per 2-0 e hanno conquistato il primo posto in classifica. All’andata i lariani conquistarono il primo successo della stagione, un sonoro 4-2 allo stadio Rigamonti che rimarrà indimenticabile nel cuore dei sostenitori ospiti.

Una volta archiviato l’incontro di domani, non ci sarà troppo tempo per riposare. Martedì alle 20.30 il Como scende in campo ad Alessandria poi, il sabato successivo, allo stadio Sinigaglia riceverà la Spal.

L’elenco dei convocati azzurri

Tommaso Arrigoni, Alessandro Bellemo, Davide Bertoncini, Alex Blanco, Pierre Bolchini, Edoardo Bovolon, Andrea Cagnano, Alberto Cerri, Amato Ciciretti, Davide Facchin, Alessandro Gabrielloni, Ettore Gliozzi, Nikolas Ioannou, Alessio Iovine, Elvis Kabashi, Antonino La Gumina, Filippo Nardi, Vittorio Parigini, Lorenzo Peli, Filippo Scaglia, Luca Vignali, Luca Zanotti

La situazione

La classifica. Brescia 47 punti, Lecce, Cremonese e Pisa 46, Monza 44, Benevento 43, Frosinone e Perugia 41, Ascoli 39, Cittadella 38, Como 34, Reggina 32, Ternana 31, Parma 29, Spal 27, Alessandria 23, Cosenza 20, Crotone e Lanerossi Vicenza 15, Pordenone 12

Il prossimo turno. Sabato 26 febbraio ore 14 Parma-Spal, Vicenza-Pordenone, Ternana-Cremonese, Cosenza-Alessandria, Como-Brescia; ore 16.15 Perugia-Benevento. Domenica 27 febbraio ore 15.30 Cittadella-Frosinone, Ascoli-Crotone, Monza-Lecce, Reggina-Pisa