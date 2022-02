Il weekend sportivo, i risultati delle squadre lariane. Ad esclusione della Pallacanestro Cantù – ferma, come da regolamento, per la chiamata in Nazionale di Jordan Bayehe – tutti i principali team di casa nostra sono scesi in campo.

Calcio Como

Per gli azzurri pari allo stadio Sinigaglia nel derby contro il Brescia, capolista della serie B prima della disputa della 26esima giornata. La gara contro le “rondinelle” è terminata 1-1. Lariani ancora all’undicesimo in posto in classifica, raggiunti dalla Reggina, a quota 35 punti. La squadra calabrese ha battuto per 1-0 il Pisa. Lariani a 6 lunghezze di distacco dalla zona playoff e a +12 da Alessandria e Cosenza, formazioni al quartultimo posto. Martedì prossimo gli azzurri tornano subito in campo. Appuntamento alle 20.30 allo stadio Moccagatta per il match con l’Alessandria. QUI il resoconto della gara

Como Women

La squadra allenata da Sebastian De La Fuente continua a mantenere il primato nella classifica del campionato di serie B di calcio femminile. L’ennesima vittoria a Ponte Lambro nella sfida contro il Sassari Torres. Le lariane si sono imposte per 2-0, con le reti di Greta di Luzio e Lucia Pastrenge. Il Como Women è primo in graduatoria con un punto di vantaggio sul Brescia (30 contro 29). Nel prossimo turno entrambe le formazioni di testa giocheranno in casa. Le lariane contro il San Marino, il Brescia con il Chievo Verona.

Hockey Como

Ha preso il via con una sconfitta la serie dei quarti dei playoff di Italian league della formazione lariana. Nella partita disputata a Cavalese contro il Valdifiemme, infatti, l’Hockey Como è stato superato con il punteggio di 4-0. I quarti si disputano al meglio delle sette partite. Gara-2 è fissata al palazzo del Ghiaccio di Casate martedì alle 20.30. “Attendiamo il pubblico delle grandi occasioni” spiegano i responsabili della formazione lariana. Alla guida della squadra, con il tecnico “titolare” Massimo Da Rin alle Paralimpiadi, l’ex giocatore Danilo Bertotto.

Briantea84

Due impegni contro Reggio Calabria nel fine settimana per la formazione brianzola, campione d’Italia in carica di basket in carrozzina. Per la compagine canturina sono giunti due affermazioni. Sabato il primo successo, con il punteggio di 89-39. Domenica il bis, con la vittoria per 75-33. Grazie a questi risultati la Briantea84 ha conquistato la vetta della classifica del proprio girone in solitaria (14 punti) con in vista l’ultimo appuntamento della regular season a Padova, sabato 5 marzo alle ore 16. La Briantea da tempo ha già conquistato matematicamente la semifinale dei playoff.

Libertas Volley Cantù

Stop con un secco 3-0 per la Libertas Volley nella gara disputata in Puglia contro il Castellana Grotte: 25-16, 25-15, 31-29 i parziali del match. “I nostri avversari hanno fatto vedere tutta la differenza tecnica che c’è tra le due squadre” ha commentato alla fine Matteo Battocchio, allenatore della compagine canturina. Nella classifica di serie A2 di pallavolo maschile, Libertas al nono posto alla pari con Brescia. Domenica prossima sfida interna, a Casnate con Bernate, contro il fanalino di coda Mondovì.

Albese Volley

Sconfitta interna per le ragazze dell’Albese Volley femminile, rivelazione della serie A2. La squadra neopromossa ha infatti conquistato in anticipo la salvezza, obiettivo di inizio stagione ed ora giocherà i playoff. A Casnate il Mondovì si è imposto per 3-0, rispettando i pronostici. Le piemontesi, infatti, sono al terzo posto nel girone B di A2. Per le lariane è stato un mese di febbraio molto intenso, con i recuperi dei match saltati per il Covid, e in questa occasione hanno pagato la stanchezza. Prossimo impegno, domenica 6 marzo fuori casa a Catania.

Como Nuoto

Due battute d’arresto per le squadre di serie A della società di viale Geno. La formazione femminile della Como Nuoto Recoaro (serie A1) è stata nettamente superata nella trasferta di Verona. Le venete si sono infatti imposte con il punteggio di 23-7. “Rane rosa” ottave in graduatoria con 10 punti.

Trasferta negativa anche per la compagine maschile (girone Nord, serie A2) che è stata battuta per 12-9 in Liguria nel match contro il Camogli. In classifica lariani all’ottavo e quintultimo posto con 10 punti.

Un momento del match tra Como e Brescia allo stadio Sinigaglia, terminato 1-1 (foto Roberto Colombo)

Vittoria per 2-0 della formazione del Como Women nel match di Ponte Lambro contro il Sassari Torres

La sfida tra Briantea84 e Reggio Calabria (foto Alessandro Vezzoli)

Una fase della gara della Libertas Cantù persa in trasferta per 3-0 contro il Castellana Grotte (foto Giampiero Consaga)