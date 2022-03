(ANSA) – ANCONA, 10 MAR – Nonostante l’aumento dell’incidenza di casi di coronavirus nelle Marche, che ha superato di nuovo nell’ultima settimana quota 700, risultano ancora in calo (-4) i ricoveri nell’ultima giornata, attestandosi a 184: -2 degenti in Terapia intensiva (saturazione di pazienti Covid-19 al 5,8% sui 256 posti letto), -1 in Semintensiva (40) e -1 nei reparti non intensivi (129); alto il numero di dimessi in un giorno, e cioè 31. In totale, comunica la Regione, in Area medica il tasso di occupazione di pazienti Covid è del 16,5% (169 su 1.027 posti). Nell’ultima giornata 1.893 casi di positività nelle Marche con incidenza in rialzo a 752,03. Due le persone decedute (un 82enne di Corridonia in provincia di Macerata e una 92enne di Ancona), con patologie pregresse, che portano il totale regionale di vittime a quota 3.626. Sale il totale di positivi (14.399; +116 rispetto a ieri) e di isolamenti domiciliari (17.845; +899) mentre i dimessi/guariti sono 324.500 (+1.775). Gli ospiti di strutture territoriali sono 126 e 21 le persone in pronto soccorso (tecnicamente non considerati tra i ricoverati). In generale si osserva un aumento di accessi nei pronto soccorso anche se il totale di degenti è diminuito. (ANSA).