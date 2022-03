Il Pisa capolista solitario in B, Como 12° alla pari con il prossimo avversario, la Ternana. Si è completato il 29° turno in serie B con l’unica sfida domenicale in calendario. Il Pisa ha superato con un netto 3-0 la Cremonese con, tra l’altro, una doppietta dell’ex azzurro Ernesto Torregrossa. I toscani hanno ritrovato la vetta con un punto di vantaggio sul Lecce, due sulla stessa Cremonese, tre sul Brescia e quattro sul Monza.

Il Como è 12° alla pari con il suo prossimo avversario, la Ternana. I lariani ieri a Pordenone hanno pareggiato 1-1 (QUI la cronaca del match). Per la squadra di mister Giacomo Gattuso non è un grande momento, ma alla fine con questo risultato è stato guadagnato un punto sulle inseguitrici che hanno perso (Cosenza, Crotone, Alessandria, Spale e Lanerossi Vicenza). Il che, con la salvezza come primo obiettivo, non guasta.

Martedì azzurri in campo alle 18.30 allo stadio Sinigaglia contro la Ternana, reduce dalla vittoria per 2-0 con il Cosenza. Poi, la domenica successiva, lariani in trasferta a Perugia. Il Pisa capolista solitario in B è invece atteso dalla gara allo stadio Del Duca di Ascoli.

Le gare del 29° turno. Parma-Cittadella 1-1, Lecce-Brescia 1-1, Reggina-Perugia 0-1, Ternana-Cosenza 2-0, Benevento-Crotone 3-1, Frosinone-Alessandria 3-0 (ha arbitrato Andrea Colombo di Como), Monza-Lanerossi Vicenza 4-0, Pordenone-Como 1-1, Spal-Ascoli 1-2, Pisa-Cremonese 3-0

La classifica. Pisa 55 punti, Lecce 54, Cremonese 53, Brescia 52, Monza 51, Benevento 50, Frosinone 48, Ascoli 46, Perugia 45, Cittadella 43, Reggina 39, Como e Ternana 37, Parma 35, Spal 31, Alessandria 25, Cosenza 23, Lanerossi Vicenza 21, Crotone 16, Pordenone 13

La prossima giornata. Martedì 15 marzo ore 18.30. Brescia-Benevento, Cittadella-Reggina, Como-Ternana, Cosenza-Lecce, Crotone-Frosinone, Lanerossi Vicenza-Parma. Ore 20.30. Alessandria-Monza. Mercoledì 16 marzo ore 18.30. Ascoli-Pisa, Cremonese-Pordenone, Perugia-Spal