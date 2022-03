(ANSA) – BRASILIA, 18 MAR – Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è tornato a criticare la compagnia petrolifera statale Petrobras per l’aumento dei carburanti, che incide sull’inflazione e in particolare sul paniere dei prezzi al consumo. "Petrobras è praticamente indipendente, quindi dovete prendervela con lei", ha detto il capo dello Stato durante una diretta sui social. "Se avessi poteri potrei suggerire alcune cose a Petrobras, ci occuperemmo di molte cose, come di prezzi più sostenibili", ha aggiunto Bolsonaro. Il costo della vita è uno dei problemi che il leader di destra deve affrontare in vista delle elezioni del 2 ottobre, in cui cercherà di confermarsi per secondo mandato in un duello polarizzato contro l’ex presidente di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva. Ieri Bolsonaro ha lanciato il programma Reddito e Opportunità, che inietterà nell’economia circa 150 miliardi di reais (28 miliardi di dollari) attraverso una serie di misure, come il pagamento anticipato della tredicesima ai pensionati a partire dal mese prossimo. Sarà inoltre data la possibilità a persone con basso reddito di accedere a crediti scontati, oltre alle sovvenzioni che già ricevono in programmi sociali come Ausilio Brasile. (ANSA).