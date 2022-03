Il destino del Comune di Campione d’Italia resta appeso alla Corte dei Conti e alle motivazioni della bocciatura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal municipio dell’enclave. Il documento con i motivi della decisione non è ancora nelle mani dell’amministrazione. “Solo dopo aver analizzato le motivazioni potremo fare tutte le valutazioni necessarie per capire come procedere”, sottolinea il sindaco, Roberto Canesi.

Il rischio di un secondo default dopo quello dichiarato nel mese di giugno del 2018 resta all’orizzonte. “La situazione è da chiarire – continua il primo cittadino – In realtà, in precedenza avevamo già chiesto un parere alla Corte di Conti che aveva escluso l’eventualità di un possibile dissesto su un precedente default. Siamo un caso particolare se non unico”. “Resto fiducioso che si possa trovare una soluzione – aggiunge Canesi – La situazione economica del Comune non è preoccupante. Per la gestione corrente abbiamo un avanzo di 4 milioni, i soldi ci sono. Certo, abbiamo ereditato un debito pregresso di circa 43 milioni di franchi svizzeri ed è chiaro che per rientrare abbiamo bisogno di molto tempo”.

Alla bocciatura della Corte dei Conti si è aggiunta una seconda tegola perché è andata deserta la seconda asta per l’alienazione di beni comunali. “Ci sono due gruppi stranieri interessati, ora valuteremo la possibilità di avviare una trattativa privata come previsto dalle norme – conclude il sindaco – La vendita degli immobili comunali è importante proprio in chiave di ridurre il debito pregresso”.

Segnali incoraggianti invece dal casinò. “Il bilancio dei primi due mesi è positivo – conferma il sindaco – La casa da gioco si sta assestando, pur con tutte le incognite del periodo. I percorsi di Casinò e Comune comunque ora sono distinti e la situazione del municipio non va ad incidere su quella del Casinò”.