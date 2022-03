(ANSA) – NAPOLI, 18 MAR – "L’Europa dovrebbe lavorare per il futuro e portare nell’Unione Europea l’Ucraina. Portiamoci dentro l’Ucraina e facciamo in modo di non regalare la Russia alla Cina popolare". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. Per De Luca "l’antagonista dell’occidente non è la Russia che ha economia da poca cosa, può essere messa in ginocchio in un mese". "Ha grandi risorse energetiche, minerali, cerchiamo di ragionare da qui a 30 anni – ribadisce – non la regaliamo alla Cina e teniamo conto che c’è una parte della Russia che è parte dell’umanesimo europeo". (ANSA).