(ANSA) – LAMEZIA TERME, 25 MAR – Un pullman che trasporta aiuti umanitari destinati ai rifugiati ucraini in Polonia donati dalla Fc Lamezia Terme, squadra di calcio che milita nel campionato di serie D, é arrivato a Zosin, in Polonia, al confine con il Paese un tempo facente parte dell’ex Unione Sovietica. A bordo del mezzo ci sono 143 scatoloni contenenti generi di prima necessità e farmaci. Il pullman ha raggiunto la Polonia dopo avere percorso, in 23 ore, 2.791 chilometri. Nel corso del viaggio gli autisti Davide, Antonio, Giuseppe, Salvatore e Silvio si sono alternati alla guida per non perdere minuti preziosi Lo stesso pullman rientrerà in Italia con a bordo un gruppo di cittadini ucraini, principalmente donne e bambini, che riceveranno assistenza in collaborazione con l’associazione di accoglienza "Refugees Welcome". Alla campagna di solidarietà avviata dalla società Fc Lamezia Terme, guidata dal presidente Felice Saladini, hanno partecipato molti cittadini, (ANSA).