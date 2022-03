(ANSA) – SALERNO, 27 MAR – Il personale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania nella serata di ieri ha tratto in salvo quattro escursionisti stranieri dispersi in località Contrapone, tra le montagne di Cava de’ Tirreni (Salerno). L’allarme è scattato intorno alle 19. I giovani, tutti studenti Erasmus a Napoli, erano partiti dalla città metelliana per raggiungere la vetta del monte Finestra. Durante la discesa, però, hanno perso la traccia e si sono ritrovati in una zona impervia, impossibilitati a muoversi. I carabinieri della locale tenenza hanno chiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico, intervenuto con diverse squadre: una ha imboccato il sentiero Sergio Rosa ma non è riuscita ad arrivare al punto stabilito; un’altra ha percorso il sentiero 312b e, una volta arrivata in quota, ha iniziato ad attraversare un bosco fitto; una terza è, invece, risalita lungo un canalone, e successivamente ha percorso una cresta, raggiungendo i quattro ragazzi, bloccati su una balza rocciosa. Con loro, inizialmente, c’era anche un quinto amico che, però, è riuscito a rientrare da solo. I tecnici del Soccorso alpino e Speleologico della Campania hanno messo in sicurezza gli escursionisti e ne hanno verificato le condizioni sanitarie. Dopodiché la squadra ha iniziato il percorso in discesa, accompagnando gli escursionisti e mantenendoli assicurati con tecniche alpinistiche e speleologiche nei tratti più esposti. Durante la discesa altri tecnici, coordinati via radio dal campo base, hanno raggiunto il gruppo e tutti insieme sono arrivati a valle, consegnando gli escursionisti al 118, giunto comunque sul posto per sicurezza, date le tante ore trascorse in montagna. All’operazione hanno partecipato anche i carabinieri della Tenenza di Cava de’ Tirreni e alcuni conoscitori del posto che hanno supportato le varie squadre sul territorio. Presenti sul posto anche la Polizia Municipale ed il Nucleo di Protezione Civile di Cava de’ Tirreni. (ANSA).