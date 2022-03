“Orgoglioso di questi ragazzi”. Marco Sodini, tecnico della Pallacanestro Cantù, ha utilizzato queste parole dopo l’ottava vittoria consecutiva della sua squadra. Al PalaDesio nel recupero di campionato Cantù ha superato infatti Casale Monferrato con il punteggio di 91-77.

“Siamo sfiniti” ha esordito l’allenatore in sala stampa al termine del match. “Siamo sfiniti in assoluto. L’essere umano può sostenere certi carichi di lavoro. Noi stiamo andando oltre da 20 giorni, dopo il Covid e con i problemi di questi ultimi giorni dovuti all’influenza. La squadra era palesemente affaticata. Anche Casale ha una serie di problemi e faccio i complimenti ai nostri avversari per come si sono proposti. Le due squadre hanno provato a giocare al meglio delle loro possibilità”

“Per noi recuperare condizione tra una partita e l’altra è problematico” ha spiegato ancora il coach dei brianzoli. “La situazione è complicata, da gestire, alla fine delle regular season mancano tre gare, che vogliamo vincere. Con questo successo abbiamo peraltro superato il numero di vittorie sommate di Cantù negli ultimi due anni. I ragazzi meritano un applauso. La gente come noi non molla mai, cantano i nostri tifosi, e questi ragazzi non hanno mollato tutto l’anno. Abbiamo perso un americano, subito dopo il Covid siamo arrivati alla finale di Coppa, domenica scorsa abbiamo vinto dopo quattro supplementari a Piacenza con gente che al mattino aveva la febbre. Io sono orgoglioso di questo gruppo. La nostra maggiore necessità ore è recuperare energie. Per fortuna c’è un ottimo staff che mi aiuta a rimettere in piedi i giocatori di partita in partita”.