Sulla scia dell’entusiasmo per la vittoria casalinga contro il Monza di domenica scorsa, il Como è chiamato ad affrontare domani un turno infrasettimanale in trasferta contro il Parma. Formazioni in campo alle 14.

I lariani arrivano all’appuntamento carichi dopo il 2-0 interno in un Sinigaglia da tutto esaurito. Ma gli avversari non sono da meno, reduci dal successo in trasferta contro il Cosenza.

Per gli azzurri tra i pali tornerà Stefano Gori. Per il portiere Davide Facchin il match contro il Monza potrebbe essere stato l’ultimo della carriera. Il 34enne giocatore di San Donà di Piave a fine stagione, infatti, potrebbe appendere le scarpe al chiodo per entrare nello staff tecnico azzurro.

Lariani a caccia di punti per avere la certezza della matematica salvezza.

